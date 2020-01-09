"Яндекс" планирует запустить собственного оператора связи

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9 января 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Компания "Яндекс" может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO). Об этом в четверг, 9 января, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

По данным издания, оператор будет работать на сети Tele2. По словам другого источника, Tele2 будет базовой сетью, но с другими операторами еще идут переговоры, а абоненты "Яндекса" смогут переключаться между ними.

"Яндекс" опроверг планы по запуску виртуального оператора, в Tele2 от комментариев отказались. Однако близкий к "Яндексу" источник подтвердил информацию о переговорах с операторами связи по нескольким проектам.