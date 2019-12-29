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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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СМИ: данные порядка 30 тысяч пользователей Госуслуг попали в Сеть

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: данные порядка 30 тысяч пользователей Госуслуг попали в Сеть
фото: соцсети

Неизвестные выложили в публичный доступ персональные данные пользователей интернет-портала Госуслуг одного из регионов России. Об этом в воскресенье сообщает издание "Коммерсантъ".

Персональные данные более 28 тыс. пользователей портала, предположительно, Ханты-Мансийского автономного округа, оказались в свободном доступе из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов.

Позднее в Минкомсвязи сообщили, что в настоящий момент все системы работают в штатном режиме. По факту возможной публикации паспортных данных, ИНН, СНИЛС, номеров телефонов и адресов электронной почты, идет проверка.

АС

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