Ру НЕТ. В России проводятся учения на фоне полного отключения Интернета в Индии

//Хайтек 13+

23 декабря 2019, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в России проводятся учения по переключению России на Рунет в случае проблем с мировой глобальной сетью. На днях из-за пока незначительных волнений среди мусульман в Индии власти вообще вырубили Интернет по всей стране.



Тележурналист Андрей Караулов не думал, что это очень просто. Был интернет и нет интернета. На своей странице в Facebook он пишет, что в "Индии никто не вышел на улицы, никто не удивился, хотя проблем предостаточно: кредитные карты не работают, но крупные отели и рестораны подстраховались: у них есть дубль. Деньги всё-равно снимают, но не сразу, а когда включают Интернет. Специально для отелей, ресторанов и крупных магазинов Интернет включают на 3-4 минуты 6-7 раз в день. Случись что, и у нас - вот так, по варианту Индии - власти вырубят Интернет", - пишет Караулов.



Самым простым поводом для этого, по мнению журналиста, могут стать новые американские санкции. И тогда в этом будут виноваты не российские власти, а Трамп. На Трампа и санкции вообще можно списать всё что угодно. Индия уже 4-й день живёт без Интернета и - вроде как ничего...



