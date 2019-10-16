Google Pixel 4 в коробке из-под пиццы. А что внутри и сколько стоит?

//Хайтек 13+

16 октября 2019, 10:46 [ «Аргументы Недели», Жук Вячеслав ]

Google Pixel 4

Вчера Google на презентации рассказывал про свои новые флагманы Pixel 4 и Pixel 4 XL. Сперва немного «покреативил» и раздал журналистам новые смартфоны в коробках из-под пиццы. Партнерка с известной пиццерией вроде оправдала себя - по сети разбежались брендированные коробки.

Потом, под чавканье собравшихся, рассказали про то, что «под капотом»:

OLED дисплей, с частотой обновления 90 Hz, минимизирующий расход батареи. На Pixel 4 XL диагональ будет 6,3 дюйма, на Pixel 4 — 5,7 дюймов,

6 Гигов оперативки и две версии в 64 и 128ГБ,

Motion Sense, в основе которой лежит технология Project Soil, позволяет управлять «пикселем» жестами. Смысла о ней говорить больше нет - в России ее не будет,

Две теле-фото камеры и вспышка сзади,

И самый мощный мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 855.

Уже сейчас можно сделать предзаказ на Pixel 4 и Pixel 4 XL за $799 и $899 соответственно.

Как вам? Нравится? В России официально не продается!