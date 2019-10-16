Google Pixel 4 в коробке из-под пиццы. А что внутри и сколько стоит?

Вчера Google на презентации рассказывал про свои новые флагманы Pixel 4 и Pixel 4 XL. Сперва немного «покреативил» и раздал журналистам новые смартфоны в коробках из-под пиццы. Партнерка с известной пиццерией вроде оправдала себя - по сети разбежались брендированные коробки.
Потом, под чавканье собравшихся, рассказали про то, что «под капотом»:
- OLED дисплей, с частотой обновления 90 Hz, минимизирующий расход батареи. На Pixel 4 XL диагональ будет 6,3 дюйма, на Pixel 4 — 5,7 дюймов,
- 6 Гигов оперативки и две версии в 64 и 128ГБ,
- Motion Sense, в основе которой лежит технология Project Soil, позволяет управлять «пикселем» жестами. Смысла о ней говорить больше нет - в России ее не будет,
- Две теле-фото камеры и вспышка сзади,
- И самый мощный мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 855.
Уже сейчас можно сделать предзаказ на Pixel 4 и Pixel 4 XL за $799 и $899 соответственно.
Как вам? Нравится? В России официально не продается!