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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Хайтек 13+

Google Pixel 4 в коробке из-под пиццы. А что внутри и сколько стоит?

, 10:46 [ «Аргументы Недели», ]

Google Pixel 4 в коробке из-под пиццы. А что внутри и сколько стоит?
Google Pixel 4

Вчера Google на презентации рассказывал про свои новые флагманы Pixel 4 и Pixel 4 XL. Сперва немного «покреативил» и раздал  журналистам новые смартфоны в коробках из-под пиццы. Партнерка с известной пиццерией вроде оправдала себя - по сети разбежались брендированные коробки.

Потом, под чавканье собравшихся, рассказали про то, что «под капотом»: 

  • OLED дисплей, с частотой обновления 90 Hz, минимизирующий расход батареи. На Pixel 4 XL диагональ будет 6,3 дюйма, на Pixel 4 — 5,7 дюймов,
  • 6 Гигов оперативки и две версии в 64 и 128ГБ,
  • Motion Sense, в основе которой лежит технология Project Soil, позволяет управлять «пикселем» жестами. Смысла о ней говорить больше нет - в России ее не будет,
  • Две теле-фото камеры и вспышка сзади, 
  • И самый мощный мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 855.

Уже сейчас можно сделать предзаказ на Pixel 4 и Pixel 4 XL за $799 и $899 соответственно. 

Как вам? Нравится? В России официально не продается!

 

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