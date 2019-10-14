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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Хайтек 13+

«Яндекс» запустил Sloy. TikTok напрягся?

, 17:33 [ «Аргументы Недели», ]

«Яндекс» запустил Sloy. TikTok напрягся?

Яндекс предпринимает еще одну попытку «войти» в соцсети и запускает приложение Sloy. Теперь они старгетировались на миллениалах и вышли с набравшими ход короткими видео. Само приложение похоже на популярный китайский TikTok, но с одним очень важным отличием - оно распознает одежду на роликах и ищет похожие вещи. 

В целом, идея совместить AR и короткие видео выглядит интересно, да и монетизация такого приложения ясна - партнёрки с брендами одежды. Однако пока, видимо, считая аудиторию App Store наиболее денежной, Яндекс не стал «заморачиваться» с Андроидом, и запустил только на «яблоках». Андроид обещал запустить позже (в 2020 году).

Руководитель приложения Sloy Даниил Трабун (который, кстати ради всего этого оставил пост Медиа Директора «Яндекс Дзена») надеется, что это начинание поможет создать новый рекламный рынок, ориентированный на миллениалов и работающий с ними в «цифровой реальности».

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