iPhone SE 2 будет по цене флагманов Xiaomi

//Хайтек 13+

14 октября 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели», Жук Вячеслав ]

Если верить словам аналитика Минг-Чи Куо, в первом квартале 2020 года нас всех ждет выход нового смартфона от Apple - iPhone SE 2. По цене он будет сопоставим с флагманами китайцев Xiaomi - $399 или примерно 26 тысяч «деревянных».

Внутри, опять же со слов аналитика, будет яблочный процессор A13, которому купертиновцы уделили особое внимание на своей последней презентации, и по их же заверениям - это самый быстрый чипсет для смартфонов на данный момент. Также ожидается 3 гига оперативки и две версии - на 64 и 128ГБ. Ранее, тот же Минг-Чи Куо сообщал, что дизайн новых SE будет повторять дизайн iPhone «восьмерки».

Остается пока неясным вопрос с камерой. И да, 3D Touch там не будет.