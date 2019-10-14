Зачем нотариусам отпечатки наших пальцев?

//Хайтек 13+

14 октября 2019, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшее время для посещения нотариальной конторы не потребуется паспорт. Клиентам достаточно будет явиться и сравнить свои отпечатки пальцев, оболочку глаз, форму головы и другие индивидуальные биометрические данные.



В Государственной Думе считают, что электронный нотариат становится вполне реальным явлением. Нотариальные действия становятся более комфортными и доступными для граждан. Благодаря современным технологиям человек сможет удаленно оформлять сделки с недвижимостью через портал Госуслуг.



В рамках развития цифровых технологии граждане смогут проводить электронные сделки с гарантией правовой защиты. Однако перед тем, как современные цифровые технологии будут внедрены, необходимо собрать общую базу биометрических данных. Только вот где гарантии, что эти данные не утекут в руки мошенников, как это было недавно с базами Сбербанка и Билайна. Эксперты считают, что нотариат уже стал современным ведомством, использующим цифровые технологии.



Также при помощи нотариуса граждане смогут создавать электронные документы, которые будут иметь такую же юридическую силу, как и оригиналы.



В настоящее время нотариат создал современную цифровую систему за собственные средства. В цифровом формате уже начали проводиться основные нотариальные операции. Любой гражданин сможет проверить доверенность, найти дело о наследстве.



