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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Зачем нотариусам отпечатки наших пальцев?

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Зачем нотариусам отпечатки наших пальцев?

В ближайшее время для посещения нотариальной конторы не потребуется паспорт. Клиентам достаточно будет явиться и сравнить свои отпечатки пальцев, оболочку глаз, форму головы и другие индивидуальные биометрические данные.

В Государственной Думе считают, что электронный нотариат становится вполне реальным явлением. Нотариальные действия становятся более комфортными и доступными для граждан. Благодаря современным технологиям человек сможет удаленно оформлять сделки с недвижимостью через портал Госуслуг.

В рамках развития цифровых технологии граждане смогут проводить электронные сделки с гарантией правовой защиты. Однако перед тем, как современные цифровые технологии будут внедрены, необходимо собрать общую базу биометрических данных. Только вот где гарантии, что эти данные не утекут в руки мошенников, как это было недавно с базами Сбербанка и Билайна. Эксперты считают, что нотариат уже стал современным ведомством, использующим цифровые технологии.

Также при помощи нотариуса граждане смогут создавать электронные документы, которые будут иметь такую же юридическую силу, как и оригиналы.

В настоящее время нотариат создал современную цифровую систему за собственные средства. В цифровом формате уже начали проводиться основные нотариальные операции. Любой гражданин сможет проверить доверенность, найти дело о наследстве.

ПВ

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