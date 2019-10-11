Android остался без названия

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11 октября 2019, 09:46 [ «Аргументы Недели», Андрей Кувшинов ]

Компания Google устала от "сладких" имен в названиях своей мобильной операционной системы и следующий релиз решила назвать просто - Android 11

Информация о существовании новой версии популярной ОС для мобильных телефонов стала известна из презентации для предстоящего саммита разработчиков. Ранее в Сеть утекали отсылки на название "Android R", однако Google предупредила, что не стоит обращать внимание на рабочие названия продукта. Они будут использоваться только внутри компании во время циклов разработки.

О технических и визуальных подробностях новой ОСИ пока ничего не "утекало" ...