Смартфон проследит за сонливостью водителя

//Хайтек 13+

2 октября 2019, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные Санкт-Петербургского университета предлагают при помощи приложения на смартфон улучшить водителю управление транспортными средствами. При этом не требуется устанавливать в салон какие-либо дополнительные приборы.



В сводках ГИБДД очень часто можно услышать, что авария произошла от того, что водитель потерял управление из-за невнимательности, усталости. При этом во многих авариях гибнут люди.



Ведущие страны уже давно ведут разработки различных систем слежения за состоянием водителя, дорожной ситуацией. Данные системы являются очень дорогими. Аппаратура следит за глазами, мимикой лица, дыханием водителя.

Отечественные учёные разработали программу, которая при помощи смартфона следит за положением головы водителя, его сонливостью, внимательностью. Смартфон способен заметить засыпание человека.



Помимо этого гаджет контролирует скорость движения автомобиля, его наклоны. Смартфон крепится на лобовое стекло. В настоящее время новым приложением пользуются уже более 5 тысяч водителей. Российская система отличается практичностью. При этом её стоимость намного ниже, чем зарубежные аналоговые системы. Стоит указать, что учёные продолжают усовершенствовать программу. Приложение уже можно скачать в интернете.



