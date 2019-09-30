Приложение WhatsApp исчезнет с некоторых смартфонов

//Хайтек 13+

30 сентября 2019, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]

Популярный мессенджер WhatsApp вскоре перестанет работать в смартфонах некоторых пользователей. Причина в том, что приложение прекратит поддержку старых версий мобильных операционных систем.

В списке оказались устройства, работающие на iOS 8 и Android Gingerbread. Разработчики попросили всех клиентов, использующих эти версии ПО, обновиться до более свежих сборок в срок до февраля 2020 года.

При этом также отмечается, что "обойти" это "нововведение", создав новые аккаунты или верифицировав уже существующие учетные записи, находчивым владельцам смартфонов на Android 2.3.x и iOS 8 не удастся.

Кроме того, разработчики популярного приложения анонсировали прекращение поддержки всех существующих версий Windows Phone. Согласно планам, их "отключение" произойдет уже 31 декабря текущего 2019 года.