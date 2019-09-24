В Роскомнадзоре рассказали об установке оборудования для изоляции рунета

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24 сентября 2019, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Операторы связи приступили к монтажу оборудования, устанавливаемого в рамках закона об устойчивой работе Рунета. Об этом сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи", - цитирует его ТАСС. Тестирование оборудования для изоляции Рунета на случай угроз начнется в конце сентября - начале октября.

"Будем сначала проводить техническую проверку И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах", - сказал Жаров, отметив, что тестирование будет проводиться "осторожно".

Сейчас проверку проводят в одном из регионов России. Там устанавливают оборудование, которое уже прошло успешно стендовые испытания. Где именно, Жаров не сообщил, но опроверг сообщения СМИ о том, что этим регионом стала Тюмень.