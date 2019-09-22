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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Эксперты назвали самый небезопасный, но самый распространенный пароль

22 сентября 2019, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты из компании Avira, которая специализируется на безопасности в киберпространстве, назвали самое простое сочетание букв и цифр в качестве пароля к различным учетным записям.

Как ни странно, это не распространенные "12345" или "qwerty". Эксперты выяснили, что чаще всего поля "логин" и "пароль" оставляют пустыми. И такая уловка, конечно же, давно известна всем хакерам.

Второй по популярности пароль - пара пробелов. Эксперты напоминают, что надежный логин и пароль избавят пользователей от многих проблем, в том числе от хищения личных данных и денежных средств.

АС

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