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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В России стартовали продажи iPhone 11

21 сентября 2019, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне, 20 сентября, в России появились новые модели смартфонов Apple. Обычно событие вызывает ажиотаж, а покупатели образуют толпы перед магазинами, однако на этот раз все прошло тихо.

Большинство моделей были проданы во всем мире уже по предварительному заказу. Причем первый покупатель, как сообщает газета "Известия", из числа российских граждан взял сразу две модели "яблочного" девайса.

"Львиная часть смартфонов в этом году была отдана через предзаказы, это делалось для избежания очередей в магазинах, тем самым люди удобно и комфортно произвели покупку", - сообщил журналистам ритейлер.

АС

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