В России могут создать единую систему учета пользователей Сети

СМИ стало известно, что администрация президента совместно с профильными чиновниками обсуждают идею создания единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы в Рунете.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, они уже консультировались по этому вопросу с несколькими крупными медиакомпаниями. Эту информацию газете подтвердили сотрудники трех организаций.

Пока что концепция обсуждается, разрабатываются варианты осуществления данной идеи. В первую очередь она должна коснуться российского профессионального видеоконтента. Это необходимо в целях налогообложения, сообщает источник издания.

Кроме того, газета добавляет, что сбор данных об интересах российских граждан в Интернете призван также решить управленческие задачи, поскольку власти хотят понимать, какой контент влияет на россиян наибольшим образом.