Голограмма преподавателя устранит дефицит хороших кадров в образовании

Профессор Гавайского университета Крис Шулер выступил перед своими слушателями весьма необычным способом. Вместо него в аудитории предстала объёмная голограмма учёного.



Такая технологическая особенность потребовалась для того, чтобы лектора могли слушать в нескольких точках земного шара. В частности, лекцию слушали и на Гавайях, и в США. Студенты при помощи данной технологии могут не только обучаться и получать знания, но и общаться с преподавателем в режиме реального времени. Технология была реализована благодаря тому, что между государствами был проложен современный кабель по дну океана.



Стоит отметить, что такие «удалённые лекции» уже проводились людьми в мире неоднократно. В режиме онлайн выступали и политики. Несколько лет назад премьер Индии в ходе предвыборной кампании транслировал себя посредством голограмм во многих городах. Турецкий лидер, пытаясь оказать поддержку кандидатам на должности мэров городов, также прибегал к современным достижениям науки. Технология становится популярной и позволяет экономить драгоценное время людей, которые виртуально могут находиться сразу в нескольких местах.



Только вот куда девать живых преподавателей, если пойдёт такая мода на виртуальных? Правда, уровень преподавания может выровняться благодаря этой технологии - в самой глухой деревне смогут заниматься с академиками и профессорами.



