В системе Google произошёл массовый сбой

Стало известно о жалобах пользователей на сбой поисковой системы Google по всему миру. Отмечается, что первые неполадки зафиксированы в 14.09 по времени Восточного побережья США (21.09 мск).

По данным сервиса Downdetector, который выявляет сбои в работе сайтов, проблемы с поисковой системой возникли у пользователей из Соединённых Штатов, Нидерландов, Германии, Великобритании и Бразилии. На территории России большое количество жалоб зафиксировано у жителей Москвы.

Уточняется, что 96% пользователей испытывают проблемы со входов в Google- аккаунт, а у 6% возникли трудности в использовании поисковика.