Хакеры взломали сайт, электронную почту и Twitter Скотленд-Ярда

Электронная почта, аккаунт в сервисе микроблогов Twitter и веб-сайт службы полиции Лондона были взломаны, от их имени приходят публикации с нецензурной лексикой. Об этом пишет газета The Independent.

Сперва со взломанного почтового ящика правоохранителей рассылались письма со странным набором слов, а немного позднее стали приходить письма с нецензурными выражениями, передает в субботу РИА Новости.

Отмечается, что также был взломан Twitter полиции, где появились шутки про сексуальную ориентацию правоохранителей, а также призывы освободить рэпера Digga D, который в данный момент сидит в тюрьме.

На официальном сайте Скотленд-Ярда появились фейковые пресс-релизы. В связи с этим в Скотленд-Ярде извинились перед пользователями и пообещали непременно установить все причины случившегося.