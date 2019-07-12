Британке удалось за 10 фунтов продать в интернете свои грязные носки

В Великобритании жительница Лондона по имени Ханна Кейн продала через социальную сеть Facebook пару своих грязных носков. Об этом она рассказала публике на одном из интернет-порталов.

Однажды, когда Ханна вернулась с тренировки, девушке в голову пришла идея о том, чтобы продать свои грязные носки и заработать на этом. Британка выложила на своей странице в сети объявление о продаже, назначив цену в 5£.

Знакомые девушки отреагировали на объявление по-разному: кто-то решил, что Ханну взломали хакеры, другие отнеслись к объявлению с юмором и с интересом стали отслеживать потенциальных покупателей этой детали гардероба.

Ждать они себя не заставили. Через некоторое время Кейн стала получать письма от мужчин, которые объясняли свое желание покупки ее грязных носков фетишем и предлагали купить у нее также другие, более интимные аксессуары.

Но еще через какой-то период времени британка вынуждена была признать, что жалеет о своем поступке, так как ее буквально забросали различного рода сообщениями с крайне странным и уже не столь невинным содержанием.

Однако, отметим, что столь своеобразный лот все уже "ушел с молотка": получив оплату, в два раза превышающую начальную стоимость, Ханна отправила одну пару своих грязных носков мужчине через почтовую посылку.