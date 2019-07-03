В работе Instagram произошел массовый сбой

Пользователи социальной сети Instagram сообщили о сбое в работе сервиса в ряде нескольких стран. Отмечается, что технические неполадки начались около 15.45 по московскому времени.

Согласно источнику, проблемы в работе сервиса были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции, Испании, Италии, России и ряда других стран, - сказано на сайте Downdetector.

Уточняется, что большинство пользователей из России столкнулись со сбоями в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным сайта, 89% человек жалуются на проблемы с новостной лентой, у 6% жалобы связаны с веб-сайтом соцсети и у 3% - с авторизацией.

Некоторые пользователи также пожаловались на сбои в работе Facebook и WhatsApp.