WhatsApp будет судиться со спамерами

Владельцы мессенджера WhatsApp пригрозили судебными преследованиями компаниям, занимающимися массовыми рассылками. Это похоже на попытку стороннего заработка, но может быть и пустой рекламой, которая ударит по самому мессенджеру.

В конце года владельцы мессенджера WhatsApp начнут судиться со спамерами. Такой вывод читается в официальном сообщении, опубликованном на сайте платформы.

«Начиная с декабря 7, 2019, WhatsApp будет принимать юридические меры против тех, кто будет определен как участник или помощник в злоупотреблениях, нарушающих условия обслуживания, такие как автоматизированные или массовые сообщения, или неличное использование, даже если это определение основано на информации, доступной только нам с нашей платформы», — пояснила пресс-служба компании.

Это может быть попыткой альтернативного заработка на компаниях, которые занимаются спамом. Правда, для этого придется определить размер ущерб и обосновать в суде каким образом нарушитель нанес ущерб. В суде нужно будет доказать какие именно убытки понесла компания от действий конкретной компании.

Поэтому возможной целью сообщения стал пиар бренда. Эта реклама может быть воспринята весьма неоднозначно. В заявлении WhatsApp можно прочитать намек на раскрытие информации. При существующей на рынке мессенджеров конкуренции, это объявление может оказаться весьма опрометчивым. У WhatsApp есть шанс повторить судьбу некогда безумно популярного мессенджера ICQ.