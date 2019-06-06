Роскомнадзор надеется избежать блокировки Twitter и Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе Петербургского международного экономического форума, что надеется на введение штрафов или других санкций против американских компаний Twitter и Facebook, чтобы избежать блокировки.

Глава Роскомнадзора пообещал полную блокировку Telegram

"Окончательное решение по поводу выполнения требований российского законодательства компаниями Twitter и Facebook будет принято в январе 2020 года. Очень надеюсь, что у нас помимо блокировки - единственной меры наказания нарушителя закона, появятся иные механизмы - штрафы, о которых я уже неоднократно говорил. Будем надеяться, что до нового года такой законопроект появится и у нас появится соответствующий инструментарий", - передаёт слова Жарова ТАСС.

Напомним, что компании отказались предоставить ведомству информацию о локализации персональных данных пользователей-россиян. Тогда глава Роскомнадзора выразил мнение о введении крупных штрафов за подобные нарушения законодательства.

Подобный законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии, 28 июля.