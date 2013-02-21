Хакеры попытались «надкусить» яблочную компанию

//Хайтек

21 февраля 2013, 11:29 [ «Аргументы Недели. Москва», Светлана Родионова, Рига ]

Фото www.iphone5news.ru

Менее 24 часов понадобилось компании Apple, чтобы обновить программное обеспечение после хакерской атаки, которой подверглась внутренняя сеть американской корпорации 19 февраля.

В заявлении компании сообщалось, что в ходе атаки была использована вредоносная программа, которая распространялась с сайта, предназначенного для разработчиков программного обеспечения. Отмечается, что заражению подверглось небольшое количество компьютеров, которые сразу были выявлены и изолированы от общей сети.

Компания сообщает, что утечки информации не обнаружено.

Как и в случае недавних атак на Facebook и Twitter, при вторжении в компьютеры Mac была использована уязвимость в программном обеспечении Java.

В опубликованном во вторник пресс-релизе компании Apple обвинения в кибератаке были высказаны в адрес одной из воинских частей Народно-освободительной армии Китая. Однако уже в среду появились версии, рассматривающие нападения на Facebook, Apple и Twitter как операцию, спланированную в Восточной Европе. В свою очередь, Китай категорически отверг обвинения в участии своих военных в кибер-атаке на американскую компанию, пишет bbc.co.uk.

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг еще осенью прошлого года призвал правительства всех стран создать «горячие линии», чтобы предупреждать друг друга об опасности кибернападений.

«Мы реально вошли в эру киберпреступности - кражи информации, шпионаж стали обычным явлением», - заявил Хейг, подчеркнув, что борьба с преступлениями в сети становится приоритетной для всего мира.