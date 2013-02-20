Yota открывает подразделение в Сингапуре

//Хайтек

20 февраля 2013, 16:07 [ «Аргументы Недели», Анна Рахманова, Москва ]

Фото с сайта techcrunch.com

Компания Yota заключила контракт с сингапурской Hi-P на массовый выпуск нашумевшего смартфона с двумя экранами – YotaPhone. В Сингапуре будет открыт второй в мире исследовательский центр Yota, первый находится в Финляндии.

Исполнительный директор Yota Лау Геклер сообщил, что он приехал в Сингапур, чтобы открыть азиатский офис продаж Yota и второй центр исследований компании в мире. Об этом пишет издание techcrunch.com. Их первый центр находится в Финляндии. Исследовательские команды существуют в России и США.

Лау Геклер также отметил, что компания пока не собирается сотрудничать с другими производителями. По его словам, прежде чем перейти на азиатские рынки, в частности, в Сингапур, Японию, Индонезию и Гонконг, сначала нужно добиться успеха на российском рынке. Хотя, к примеру, среди японских пользователей e-ink устройства достаточно популярны, и гибридный российский смартфон может быть им интересен.

YotaPhone – это смартфон, сочетающий в себе две технологии экрана. Он имеет и привычный мультитач, и энергосберегающий e-ink-экран на задней стороне устройства. Смартфон был представлен в январе этого года на выставке CES2013. Он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon S4 под управлением Android 4.1 (Jelly Bean), имеет 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти и поддерживает стандарты связи GSM, 3G и LTE.