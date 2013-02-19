HTC представила новый смартфон линейки One

//Хайтек

19 февраля 2013, 23:03 [«Аргументы Недели. Москва», Анна Рахманова, Москва ]

Фото с сайта pbs.twimg.com

19 февраля прошла презентация, на которой тайваньская корпорация представила публике новый HTC One. Он появится в России в марте и уже доступен по предзаказу. Смартфон изучила корреспондент «АН-онлайн».

Новинка обладает несколько уменьшенным экраном (4,7 дюймов против пяти у Butterfly) и тем же разрешением экрана, что обеспечивает ей первое место среди телефонов с самой высокой плотностью пикселей на дюйм (468 ppi!). В новом смартфоне имеется новейший четырехядерный процессор Snapdragon 600 с тактовой частотой 1,7 ГГц с графикой Adreno 320 и 2 Гбайтами оперативной памяти. Также в HTC One есть технология HTC BoomSound, которая представляет собой комплекс из фронтальных стереодинамиков мощностью 93dB, двух микрофонов, один из которых служит для фильтрации внешних шумов во время разговора у улучшенных алгоритмов BeatsAudio.









Отдельного упоминания служит камера: она использует трехслойную матрицу с технологией UltraPixel, что позволяет достичь отличную цветопередачи фотографий и обеспечивает отменную детализацию. Каждый из слоев обладает разрешением 4,3 мегапикселя, и физический размер такого пикселя составляет примерно 2 микрона, что обеспечивает фотографии более высокого качество, чем с «обычных» 13-тимегапиксельных камер, которыми оснащены многие флагманы 2013 года. Новая технология обеспечивает в три раза более светочувствительную матрицу, что важно при съемке в низких условиях освещенности. Также камера HTC One оснащена оптической стабилизацией, сенсором с обратной подсветкой и широкоугольными линзами с диафрагмой 2.0. И основная, и фронтальная камера умеют записывать видео в FullHD.

Для любителей поваляться на диване в HTC One есть инфракрасный порт и приложение HTC Sense TV для управления телевизорами в качестве пульта дистанционного управления, которое также служит путеводителем по телевизионным каналам. Ленивцев также порадует приложение BlinkFeed, которое транслирует на рабочий стол новости более чем с тысячи источников по всему миру. «На борту» смартфона будет либо 32, либо 64 Гб памяти (для России будет доступна только версия с меньшим объемом). Поддержки карт памяти нет.

HTC начала интриговать поклонников еще за несколько недель до презентации. Были и загадочные сообщения в «Твиттере», и тизер-видео, и утечки фотографий. Кампания по перехвату внимания вышла успешной: все любители смартфонов были взбудоражены.

Тем более, что недавно прошедшая выставка CES 2013 поразила многих пользователей смартфонов и «сочувствующих». Еще бы – если раньше в этой индустрии были четко дифференцированы компании-флагманы и отстающие, то после Лос-Анжелеса все не так очевидно. Крупные вендоры, будто бы по предварительному сговору, выпустили модели с совершенно одинаковой железной начинкой. Четырехядерный процессор Snapdragon S4 pro, 2ГБ оперативной памяти, пятидюймовый экран с разрешением 1920х1080 – этими характеристиками могут похвастаться все флагманские смартфоны в рамках выставки. Это и стеклянный Sony Xperia Z, и его более консервативный брат ZL, и Huawei Ascend D2, и ZTE Grand S, и Nexus4, и HTC Butterfly.