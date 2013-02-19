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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Хайтек

На Южно-Американском континете сегодня заработает первая система ГЛОНАСС

19 февраля 2013, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.spacecorp.ru
Фото с сайта www.spacecorp.ru

О запуске в Бразилии с 19 февраля первой зарубежной наземной точки коррекции навигационной системы ГЛОНАСС объявило ОАО "Российские космические системы". Одновременно эта точка станет и первой в западном полушарии.

Наземная система дифференциальной коррекции и мониторинга отечественной навигационной системы (СДКМ) представляет собой одно из дополнений системы ГЛОНАСС и помогает получать метровую точность. На территории России уже установлены такие станции, поэтому в северном полушарии с точностью проблем нет. Теперь началась аналогичная работа и в других уголках нашей планеты. передает РИА Новости.

Система ГЛОНАСС – российская альтернатива всемирному навигационному стандарту GPS - была разработана в первую очередь для решения вопросов безопасности РФ. Однако она находит применение и в гражданской навигации.

ЛБ

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