На Южно-Американском континете сегодня заработает первая система ГЛОНАСС

//Хайтек

19 февраля 2013, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.spacecorp.ru

О запуске в Бразилии с 19 февраля первой зарубежной наземной точки коррекции навигационной системы ГЛОНАСС объявило ОАО "Российские космические системы". Одновременно эта точка станет и первой в западном полушарии.

Наземная система дифференциальной коррекции и мониторинга отечественной навигационной системы (СДКМ) представляет собой одно из дополнений системы ГЛОНАСС и помогает получать метровую точность. На территории России уже установлены такие станции, поэтому в северном полушарии с точностью проблем нет. Теперь началась аналогичная работа и в других уголках нашей планеты. передает РИА Новости.

Система ГЛОНАСС – российская альтернатива всемирному навигационному стандарту GPS - была разработана в первую очередь для решения вопросов безопасности РФ. Однако она находит применение и в гражданской навигации.