//Хайтек

16 февраля 2013, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Крупнейшая социальная сеть Facebook подверглась «изощренной атаке» хакеров. Руководство Facebook заявило в пятницу о том, что в январе серверы компании пережили кибератаки. По данным службы безопасности компании, вирус был занесен на ноутбуки сотрудников с сайта разработчика мобильных приложений.

При посещении этого сайта, взломанного хакерами, на ноутбуки сотрудников социальной сети попал эксплойт, позволивший в дальнейшем установить некое вредоносное ПО. Ноутбуки сотрудников Facebook были оснащены новейшей антивирусной защитой.



Данные пользователей похищены не были. Предприняты меры защиты, начато расследование. Зараженные компьютеры очищены, заявляют в соцсети.



С начала 2013 года нападению хакеров подверглись американские газеты The New York Times и The Wall Street Journal, а также сервис микроблогов Twitter. Оба издания заявили, что подозревают в нападении хакеров из Китая и считают произошедшее попыткой с их стороны повлиять на освещение событий, происходящих в КНР, сообщает Лента.ру. Служба безопасности Twitter не стала прямо указывать на «китайский след», заявив лишь, что за попыткой взлома данных тысяч пользователей стоят профессионалы и аналогичным нападениям ранее подверглись другие американские IT- и медиакомпании.