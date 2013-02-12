В Москве открылся 18й международный форум технологий безопасности

Четырёхдневный форум «Технологии и безопасность» будет проходить в международном выставочном центре «Крокус Экспо». На открытии, где побывала корреспондент «АН-онлайн», были обозначены главные идеи мероприятия.

Форум для посещения с 10:00 до 18:00 12-14 февраля и с 10:00 до 16:00 15 февраля. В его программу входят конференции и симпозиумы, посвящённые проблемам безопасности в различных сферах общества, технологические семинары и выставки инновационных решений на рынке систем безопасности. Участниками международного форума являются крупнейшие технические компании и профессиональные эксперты различных индустрий.

Организаторы форума называют его одним из основных технических мероприятий в России, целью которого является ежегодная демонстрация новейших разработок технологических компаний. В «Крокус Экспо» представлены продукты, технологии и услуги безопасности, связанные с отраслями энергетики, транспорта, промышленного производства, IT и коммуникации и другими. Кроме этого, на презентационных стендах форума можно увидеть технические средства, применяемые в антитеррористической деятельности, обеспечении пожарной безопасности и безопасности труда и бизнеса. Экспозиция разделена на сектора в соответствии с тематикой представленных технических новинок.

Международный форум, по замыслу организаторов, должен стать площадкой для обмена идеями между профессионалами рынка безопасности.