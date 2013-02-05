Старт ракетоносителя "Союз" с шестью космическими аппаратами системы мобильной телекоммуникационной связи компании Global Star в связи с неблагоприятными метеоусловиями в районе космодрома Байконур сдвинут на завтра.

Об этом сообщает сегодня Роскомос на ведомственном сайте.

"5 февраля решением Государственной комиссии пуск ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» с кластером из шести космических аппаратов системы мобильной телекоммуникационной связи «Глобалстар-2» на космодроме Байконур перенесён на резервную дату (6 февраля) по метеоусловиям – превышению допустимых ветровых нагрузок на высотах 8-10 км", - говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.