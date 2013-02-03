Последствия кибератаки: Twitter перезагрузил 250 тысяч паролей пользователей

Хакерская атака заставила администрацию Twitter перезагрузить пароли 250000 своих пользователей. Ресурс намерен уведомить жертв нападения о взломе безопасности и предложить в качестве меры предосторожности осуществить смену ключей к учетным записям.

В России в минувший четверг вечером сервис микроблогов Twitter вечером работал с перебоями или вообще был недоступен. При попытке зайти появлялось сообщение: «Twitter перегружен. Пожалуйста, повторите попытку позднее».

В компании тогда заявили: «Некоторые пользователи могут испытывать затруднения с доступом к Twitter. Наши специалисты работают над решением проблемы». Причины сбоя не уточнялись.

Позднее директор по информационной безопасности сети Twitter Боб Лорд сообщил, что сервис атаковали профессиональные

хакеры.

Киберпреступники могли завладеть важнейшей информацией, так как многие люди используют одни и те же пароли в Twitter и на других сайтах, в том числе для управления своими банковскими счетами. Боб Лорд отметил, что киберпреступники проявили крайнюю изощренность, передает ИТАР-ТАСС.

Он напомнил, что недавно хакеры атаковали системы американских изданий The New York Times и Wall Street Journal.

Директор по информационной безопасности сети Twitter сообщил, что атаку хакеров удалось остановить оперативно, но в установлено, что киберпреступники могли могли получить данные около четверти миллиона аккаунтов, в том числе: имена пользователей, адресам электронной почты и зашифрованные пароли.