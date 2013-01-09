В Петербурге сегодня открывается памятник основателю корпорации Apple

Мемориал в честь Стива Джобса создан на территории Технопарка ИТМО.

9 января на территории Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики будет открыт памятник Стиву Джобсу, основателю корпорации Apple. Памятник будет установлен во дворе Технопарка, сообщили «Конкретно.ру» в пресс-службе ИТМО. Петербург по праву считается российским центром информационных технологий.

Здесь находятся и известные IТ-университеты, студенты петербургских вузов регулярно выигрывают престижные международные соревнования по программированию. Сообщество ИТ-специалистов Петербурга пользуется заслуженным признанием, его представители регулярно получают награды от коллег за достижения в IТ-сфере. Поэтому инициаторы открытия памятника считают, что Петербург может называться не только северной столицей, но и IT-столицей России.

Поэтому именно здесь будет открыт первый в России памятник основателю корпорации Apple Стиву Джобсу, ставшему одним из символов прогресса. Его идеи помогли информационным технологиям стать массовыми. Он действительно изменил мир к лучшему. В 2012 году «Фонд прогресс ИТ» провел конкурс на лучшую концепцию памятника Стива Джобса в Петербурге. Было прислано огромное число работ из разных стран мира.

По итогам интернет-голосования и оценки профессионального жюри из числа представителей администрации города, IТ-специалистов, известных блоггеров, деятелей искусства, был выбран проект-победитель – «солнечный QR-код». Местом для установки мемориала выбрана территория Технопарка Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, т.к. именно НИУ ИТМО является единственным в мире четырехкратным победителем Чемпионата мира по программированию.