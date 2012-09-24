Компания Apple уже продала более 5 миллионов iPhone 5

Более 5 миллионов смартфонов пятых iPhone продала компания Apple за три дня после начала продаж. Только в период приема предзаказов, открытый 14 сентября, о желании купить аппарат заявило более 2 миллионов человек.



Из-за ажиотажного спроса производитель несколько раз увеличивал ориентировочное время доставки устройства - для тех, кто заказывает смартфон в США в эти дни, оно составляет три-четыре недели.

Между тем, как писали "АН" сегодня, именно iPhone 5 послужил причиной того, что Швейцарские железные дороги обвинили американскую компанию Apple в краже фирменных вокзальных часов.