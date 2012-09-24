Компанию Apple обвинили в краже швейцарских вокзальных часов. ФОТО. ВИДЕО

В главный офис Apple, направлен Швейцарскими железными дорогами (CFF) официальный запрос по поводу нарушения авторских прав. От американской компании также намереваются потребовать финансовой компенсации за воровство дизайна вокзальных часов, давно ставших одним из символов Конфедерации.

На минувшей неделе в поступили новенькие iPhone 5 и несколько обновленные iPad. Счастье обладателей новых планшетов было еще большим, когда они, наконец, дождались появления в нем приложения с часами, на отсутствие которого жаловались очень многие. Швейцарцы радовались больше остальных.

Тут и случился главный курьез, который может обойтись Apple в серьезную сумму и навлечь массу насмешек со стороны конкурентов. Дело в том, что разработчики приложения просто скопировали дизайн знаменитых вокзальных швейцарских часов, созданных еще в 1944 году Хансом Хилфикером. По мановению их стрелок уже больше полувека поезда покидают железнодорожные станции.

"Внешний вид хронометра стал визитной карточкой Швейцарии. Он напоминает путешественникам, приехавшим сюда на поезде, что они оказались в стране, где время возведено в культ, а часы – его верные служители", - так поэтично объясняет значение часов для каждого швейцарца Кристиан Гинзиг, официальный представитель CFF, рассказала швейцарская "Наша газета".

Операционная система iOS6 предполагает массу новых и усовершенствованных приложений, однако обсуждение ее достоинств отошло на второй план. Представители Apple в Швейцарии категорически отказались комментировать ситуацию, предложив подождать официального ответа руководства. Если в ближайшее время реакции не появится, то вопрос будет решаться через суд, заявили в CFF.

ФОТО "Наша газета": Ханс Хилфикер (1901-1993) вместе со своим главным изобретением.









Дизайн часов, о которых идет речь, принадлежит CFF и защищен законом об авторском праве. Хилфикер разработал уникальную модель с учетом особенностей организации работы транспортной системы.

Сама история носит довольно забавный характер еще и потому, что, как писали "АН", в конце августа совсем недавно Apple отсудила у Samsung более $1 млрд за то, что последняя копировала дизайн товаров и приложений, созданных американским гигантом. Теперь компания сама оказалась в очень неуютном положении.