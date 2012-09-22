Новый смартфон iPhone 5 назван самым быстродействующим среди себе подобных

Обозреватели технических новинок ряда западных изданий протестировали новинку Apple, последнюю модель Samsung Galaxy и Motorola Droid Razr M пришли к выводу, что iPhone-5 работает быстрее конкурирующих устройств на базе платформы Android, выпущенных в последнее время.



Преимущество смартфона от Apple отмечается во всех типах задач, включая работу веб-приложений и обработку графики. Кроме того, новый аппарат работает вдвое быстрее предшественника - iPhone 4S.

Продажи Айфона пятого поколения в странах "первой волны" США и еще восьми государствах, в том числе Франции, Германии и Великобритании - начались в пятницу, напомнил "Маяк". Покупатели выстраивались в огромные очереди, чтобы купить новинку в числе первых. В российских магазинах смартфон появится в конце года.