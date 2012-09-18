Samsung представит смартфон нового поколения Galaxy S4 в феврале

Компания Samsung планирует представить смартфон нового поколения Galaxy S4 в феврале следующего года. Таким образом южнокорейский производитель проанонсирует новинку спустя менее года после презентации Galaxy S3, которая прошла в мае текущего года.



Возможная дата презентации попала в СМИ спустя всего несколько дней после того, как новый iPhone 5 представила компания Apple - крупнейший конкурент Samsung, напоминает радио "Маяк".



По данным Apple, в течение 24 часов после начала приема заявок пользователи оформили более двух миллионов предзаказов на iPhone 5, который отличается от предшественника удлиненным экраном, металлическим корпусом и поддержкой LTE-сетей.