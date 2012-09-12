Компания Apple объявила цены на iPhone5

Компания Apple на презентации в Сан-Франциско нового смартфона объявила цены на iPhone5. Продажи новинки стартуют 21 сентября. Предзаказы начнут приниматься уже в пятницу, 14 сентября.

Цена iPhone5: 16GB-199$, 32GB-299$, 64GB—399$. iPhone5 поступит в продажу в США и в других странах, но пока не в России.

Стали известны параметры iPhone 5: толщина - 7,8 мм, вес – 112 граммов. Дисплей нового смартфона Apple стал больше – 4 дюйма в диагонали. iPhone 5 поддерживает беспроводные сети LTE и Wi-Fi, позволяет передавать данные со скоростью до 150 Мбит/с. Новый смартфон будет поставляться в двух цветах - черном и белом, как раньше.

Новый смартфон поддерживает запись видео в формате 1080p. В процессе видеосъемки можно делать фотографии.

В смартфоне установлен процессор Apple A6, операционная системы iPhone 5– iOS 6. Все штатные приложения iOS и разработанные компанией приложения обновлены.