Компания Apple покажет iPhone 5 в понедельник

Новый гаджет компании Apple будет называться iPhone 5. Официальная презентация намечена на 12 сентября. Обнаруженный блогерами пресс-релиз (прямого доступа с сайта к нему нет) обещает показать именно iPhone 5, пишут британские блогеры.

Презентация Apple начнется в 21 час по московскому времени. Миллионы эппломанов по всему миру ждут новостей из Сан-Франциско. Apple скрывал параметры своего нового iPhone. В очередном смартфоне от Apple обновилось почти все: экран получился почти 4-дюймовым, выше стало разрешение дисплея.

Смартфон, как утверждают СМИ, оснащен четырехъядерным процессором с тактовой частотой ядра в 1 Ггц, а оперативной памяти в аппарате - гигабайт. Работает новый аппарат от Apple на новой операционной системе iOS 6.