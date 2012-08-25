Суд Калифорнии: Samsung обязан выплатить Apple $1 млрд за нарушение патентов

Cуд штата Калифорния в пятницу признал виновной южнокорейскую компанию Samsung в нарушении патетных прав американского производителя компьютеров и смартфонов Apple и обязал выплатить пострадавшей стороне $1 млрд.

Такое решение принял суд в Сан-Хосе, сообщает агентство Reuters. Федеральный суд признал Samsung виновным в нарушении целого ряда патентов Apple, признав, что корейская компания умышленно копировала дизайн своих устройств с iPhone и iPad, со ссылкой на Reuters передает сегодня РБК. Вины Apple в нарушении патентов Samsung суд не нашел.

Как отмечают эксперты, это крайне удачный исход для компании Apple: он создает прецедент, который в будущем позволит Apple подать в суд на других производителей мобильных устройств, использующих платформу Android.

"АН" писали, что ранее суд в Южной Корее признал обе компании виновными в нарушении патентов, запретив продавать ряд устройств обеим компаниям, в том числе iPhone 3GS, iPhone 4 (Apple) и смартфон Galaxy 2 (Samsung).