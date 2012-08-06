Оператор одного из натовских узлов связи рассказал, что ему на глаза часто попадается информация о кибербандах, ворующих все: секреты, деньги, данные. Очень часто следы ведут на Восток, на Кавказ. Об этом заявил Гуидо Олимпио.

Статья Олимпио о "кавказском следе" опубликована сегодня в в газете Corriere della Sera, передает портал Новости Израиля.

"И, быть может, именно здесь (на Кавказе - "АН") скрывается один из центров по осуществлению изощренного плана криминальными элементами, - возможно, русскими - решившими использовать вирусы, разработанные для нейтрализации иранских компьютеров. Против них действуют агенты 007, а также специальные команды, сформированные "хорошими" русскими", - пишет издание.

"Например, Great, команда хакеров, возглавляемых Евгением Касперским. Выпускник криптографической академии КГБ, директор одноименной лаборатории, испытывающий страсть к вулканам Камчатки, питающий слабость к виски Chivas, он - охотник за "электронными монстрами". Он выслеживает их и пытается остановить при помощи программ безопасности, устанавливаемых по всему миру. У него есть друзья и враги. Поговаривают, что он поддерживает очень тесные контакты со спецслужбами своей страны. Москва хочет помочь Тегерану, против которого используются "черви", и одновременно с этим пытается закрыть дыры, через которые могут просочиться хакеры. На компьютерную защиту только в России тратится более $4 млрд", - пишет автор статьи.

"За несколько лет против Ирана были применены вирусы Stuxnet, Duqu, Flame, Mahdi. Как только иранцы находят противоядие, враги придумывают другой вирус. Почти всегда авторство приписывают "Моссаду" и подразделению 8200. Но есть и те, кто включает китайцев в сложную игру, направленную на то, чтобы остановить аятолл", - отмечается в статье.

"Вирусы - не только оружие, но и бизнес. Как для тех, кто их применяет, так и для тех, кто их нейтрализует. И вот здесь появляется организованная преступность. Говорят, что некоторые режимы - Иран, Сирия - обратились к "черным" хакерам на Востоке, к лицам, связанным с мафиозными кланами, чтобы атаковать сайты оппозиционеров", - сообщает автор статьи.

По его мнению, эти связи укреплялись параллельно с распространением инфекции, порожденной кибернетической войной. Возникают системы, которые привлекают некоторых крестных отцов, осознавших, какие просторы для них открываются. Как отмечается в статье "против них предпринимаются атаки". Русскими, израильтянами, китайцами.

"Однако некоторые хакеры, в форме или нет, нанеся удары по противникам Москвы, начинают работать на себя. Быть может, они оказываются на службе у криминала. И теперь они же должны его остановить", - пишет Гуидо Олимпио.