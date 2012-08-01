Google приостановила выход нового плеера-шара Nexus Q

Выход медиаплеера Nexus Q, который работает под управлением Android и имеет форму шара, задержан на неопределенный срок. Компания Google приостановила прием предварительных заказов на устройство.

Новый плеер был впервые представлен на конференции Google I/O в конце июня. Google раздала Nexus Q посетителям конференции и 27 июня начала принимать предзаказы на устройство. По данным компании, Nexus Q "скоро поступит в продажу", передает Лента.ру. При этом конкретные сроки не называются.Отсрочку компания объяснила желанием доработать устройство.