В Москве с 1 сентября МТС запустит интернет 4G

С 1 сентября оператор связи МТС запустит в Москве в коммерческую эксплуатацию сеть передачи данных стандарта LTE, а для получения более быстрого беспроводного интернета 4G всем желающим нужно будет приобрести специальный модем.

В магазинах-салонах МТС в продажу новые устройства поступят 7 августа. Правда, цена устройства пока не объявлена, как и новые тарифы на передачу данных. Между тем, оператором обещаны три новые тарифные опции, хотя в настоящее время МТС не предоставляет полностью безлимитных тарифов на беспроводной доступ в Интернет. Появятся ли они с запуском сети LTE, пока неизвестно.

Кроме того, 1 сентября МТС отключит сеть "Комстар WiMAX", так как ей придется по итогам конкурса на LTE-частоты передать часть ресурса конкурентам. Абонентам "Комстара" предстоит заплатить за модемы нового стандарта, бесплатно их получат лишь те, кто подключился по акции. В качестве компенсации МТС предложит три месяца интернет-доступа в подарок.

МТС уже третий оператор, который предоставляет в столице услуги быстрого беспроводного интернет-доступа в стандарте LTE. 10 мая переключил свою сеть стандарта WiMAX на LTE оператор "Скартел", который работает под брендом Yota, а немногим позже начал продажу LTE-модемов и "Мегафон", передают Вести.ру.