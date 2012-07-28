В Лас-Вегасе в субботу проходит хакерская конференция DEFCON, в которой принимают участие и россияне. Полнокровная кибердивизия - 13 тысяч професионалов со всего мира на три дня собрались в одном месте.



Те, кто обычно угрожают компьютерной безопасности, сейчас работают на ее укрепление. Ведь профессиональные хакеры способны обнаружить недостатки в самых защищенных компьютерных системах и указать, как их устранить.

Тренировка кибервзломщиков проходит без сетей, мониторов и вирусов.

"Обычная заготовка для ключа. Мне нужно, чтобы он подошел к замку. Это - часть физической защиты. В кибермире, если ты получил физический доступ, считай, что завладел системой", - поясняет хакер Джон.

Взлом компьютерных систем для большинства здесь - работа или хобби. То, о чем они говорят с гордостью, рядовому пользователю компьютера едва ли понравится.

"Все системы давно взломаны, вы просто можете этого не знать. Но пользоваться любой системой нужно, исходя из того, что она уже взломана", -отметил Ричард Маршал, консультант по защите информации, бывший офицер Службы кобербезопасности США.

Без генеральских шевронов, в футболке и джинсах в стиле Стива Джобса директор Агентства национальной безопасности и кибернетического командования США Кит Александер не отчитывает хакеров, а просит о помощи и приглашает на работу, оговариваясь, правда, что платит мало.

"Вы разбираетесь в кибербезопасности и знаете, как мы можем защитить сети. И вы можете помочь нам сделать это. Я хочу увидеть, что мы можем сделать вместе", - говорит он.

Работа хакеров, похоже, не интересовала. Спрашивали о другом. Например, есть ли у агентства электронное досье на каждого американца. Генерал ответил, что нет.

Хакеры из России - их здесь сразу три команды - прилетели в Лас-Вегас доказать, что лучшие. Соревнования по взлому на DEFCON в кибермире считают самыми престижными.

Сборная из Челябинска, Питера и Москвы утверждает, что в ней только "белые" хакеры, то есть те, кто людям не вредят. Но с утра они уже успели взломать пару сложных систем.

Обычно нелюдимые хакеры здесь, как дома. Для телекамер – жесткие ограничения: немногие хотят показывать лицо. Также тщательно скрывают мониторы ноутбуков.

Организаторы заранее предупредили всех участников: не стоит здесь пользоваться незащищенным Wi-Fi и простыми паролями. Те, кто не послушал совета, теперь на так называемой "стене овец": части паролей, IP-адреса и e-mail.

Вместе с адресом электронной почты "черные" хакеры без труда добывают, например, номера кредитных карт. PIN-коды - тоже дело техники.

На DEFCON признаются: на этой стене - место большей половине пользователей Сети.

"Стеной овец" мы хотим предупредить всех, кто не заботится о безопасности: эй, ребята, посмотрите, мы взломали ваше устройство. Подумайте о защите!" - отметил один из хакеров.