Собянин озадачил ГЛОНАСС следить за чистотой улиц Москвы

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21 апреля 2012, 15:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства Москвы

Техника для уборки улиц Москвы должна быть оснащена системой ГЛОНАСС с программой контроля движения и деятельности, поручил в субботу столичный градоначальник Сергей Собянин в ходе посещения городских "Автодорог".

В субботу мэр посетил государственное бюджетное учреждение города Москвы "Автомобильные дороги" на 1-й Магистральной улице, для которого город закупает новую технику. Подобные ГБУ, как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, созданы в каждом административном округе города, для их нужд закуплено 2,5 тыс. единиц техники, которая будет поставлена к 1 мая 2012 года. Силами таких учреждений будут обслуживаться 56% городских дорог, в Зеленограде — 100%.

А конкретно в ГБУ "Автомобильные дороги", по словам начальника Александра Орешкина, к 1 мая будут закуплены 652 единицы техники. Как сообщил начальник "Автодорог", в ответ на вопрос мэра, весь парк техники будет оснащен навигационными приборами ГЛОНАСС в течение четырех дней.

Информация о передвижении машин будет поступать в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также руководителю "Автодорог".

"Надо создать программу, чтобы закладывать туда не только информацию о том, куда он движется, но и технологические карты", — поручил Собянин, передает пресс-служба мэрии Москвы.

По его словам, таким образом можно контролировать движение техники по маршруту и знать, используется ли оборудование. Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Цыбин доложил, что к концу мая такая программа будет готова. Мэр подчеркнул, что вначале программа должна быть протестирована в работе "Автодорог", чтобы далее ее смогли использовать коммерческие предприятия по уборке дорог, что позволит контролировать и их работу "чтобы не было никаких приписок".

Бирюков сообщил, что такая программа готовится и будет завершена не позднее конце мая 2012г. Также он добавил, что информацию, полученную благодаря системе ГЛОНАСС, планируется направлять не только в департамент ЖКХ и благоустройства столицы, но и не посредственно городским руководителям, отвечающим за эти вопросы.



А Станислав Орешкин подчеркнул, что на уборочную технику будет устанавливаться именно отечественная система ГЛОНАСС, а не ее зарубежный аналог.