"Прогресс", стартовавший с Байконура к МКС, вышел на расчетную орбиту (ВИДЕО)

//Хайтек

20 апреля 2012, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Роскосмоса

В Казахстане с космодрома Байконур к Международной космической станции МКС стартовал второй в этом году российский грузовой корабль "Прогресс", к этому часу он уже вышел на расчетную орбиту. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами.

"Точно в расчетное время, в 16:50 по Москве с 31-й стартовой площадки была запущена ракета-носитель "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс М-15М", который везет на орбиту около 2,4 тонны грузов", — сообщили в подмосковном ЦУПе, передает ИТАР-ТАСС.

Через двое суток "грузовик", который уже вышел на расчетную орбиту, доставит экипажу МКС продукты, воду, топливо, оборудование, свежие овощи и фрукты, посылки от семей, а также подарки от психологов и космических кутюрье, в том числе презенты к дню рождения будущего командира станции Геннадия Падалки, который отправится на орбиту 15 мая.

"АН" писали, что 5 апреля была сформирована рабочая орбита МКС для обеспечения необходимых условий посадки корабля "Союз ТМА-22" 27 апреля и полету "Союза ТМА-04М", запуск которого запланирован на 15 мая: орбиту подняли на четыре километра.

Напомним, 23 марта экипаж МКС временно покинул станцию из-за угрозы столкновения с "космомусором". А 29 января МКС благополучно обогнула китайский космический мусор.

Сейчас на МКС работает шесть человек. Это командир экипажа американец Дэниел Бербэнк, россияне Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин, Олег Кононенко, а также астронавты НАСА и Европейского космического агентства Дональд Петтит и Андрэ Кауперс.