Основатель и глава корпорации Facebook Марк Цукерберг объявил о приобретении Instagram. Facebook купит приложение для обмена фотографиями через мобильные устройства за миллиард долларов - в наличности и акциях.

Цукерберг высоко оценил преимущества Instagram. По его словам, Facebook впервые приобретает продукт и компанию со столь многочисленной пользовательской аудиторией.

По данным Facebook, этой крупнейшей социальной сетью пользуются более 845 миллионов человек. Ее стоимость - по оценкам экспертов - от 75 от 100 миллиардов долларов.