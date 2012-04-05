Сформирована рабочая орбита МКС в четверг для обеспечения необходимых условий посадки корабля "Союз ТМА-22" 27 апреля и полету "Союза ТМА-04М", запуск которого запланирован на 15 мая: орбиту подняли на четыре километра.

"Для изменения орбиты станции были задействованы два основных двигателя европейского грузового корабля ATV-3 "Эдоардо Амальди", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного Центра управления полетами, передает Интерфакс.

По словам представителя пресс-службы, двигатели европейского грузовика были включены в 23:05 мск и проработали 904,2 секунды.

"За время работы двигателей МКС получила дополнительный импульс в 2,2 метра в секунду. Средняя высота ее орбиты увеличилась примерно на 4 километра и составляет теперь порядка 393 километра. Более точные данные появятся, когда станция совершит очередной виток вокруг Земли", - сказал представитель ЦУПа.

АН" писали, что 23 марта экипаж МКС временно покинул станцию из-за угрозы столкновения с "космомусором". А 29 января МКС благополучно обогнула китайский космический мусор.

Напомним, сейчас на МКС работает шесть человек. Это командир экипажа американец Дэниел Бербэнк, россияне Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин, Олег Кононенко, а также астронавты НАСА и Европейского космического агентства Дональд Петтит и Андрэ Кауперс.