Хакеры группы Anonymous устроят сегодня акцию «Глобальный блэкаут»

Хакеры мировой сети Anonymous устроят сегодня акцию «Глобальный блэкаут» - заблокируют доступ Интернет во всем мире. Хакеры пообещали устроить акцию на несколько часов .

Свои действия члены хакерской сети объясняют протестом против американского законопроекта по борьбе с компьютерным пиратством SOPA, Уолл-Стрит, «безответственных лидеров» и «любимых банкиров, которые заставляют мир голодать из-за своих эгоистических потребностей», передает ВВС.

Еще одна из заявленных причин – «ради простого садистского веселья». Намерения Anonymous придали новую силу дискуссиям о техногенном конце света. Технически это пройдет в виде массовых атак на 13 корневых DNS-серверов. Как утверждают авторы атаки, это выведет из строя работу доменных имен первого уровня.

«Каждый раз при вводе [адреса сайта] пользователь будет попадать на страницу с ошибкой», - пишут хакеры.

Но, эксперты призвали не устраивать панику: протестующие могут заблокировать лишь отдельные сегменты сети, а заявления о глобальной акции, по мнению специалистов, лишь способ привлечь к себе внимание.

Международная группа Anonymous получила известность после атаки интернет-сайтов Visa и MasterCard, когда те прекратили обслуживать счета Wikileaks. В России у хакеров существует свое отделение.