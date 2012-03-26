Первый советский метеорологический спутник "Метеор-1", запущенный в 1969 г. сходит с орбиты. Об этом свидетельствуют данные систем слежения за космическими объектами Стратегического командования ВС США.

По информации американских военных, в настоящее время расстояние спутника от Земли в апогее составляет 201 км, в перигее - 181 км, наклонение - 81 градус, передает ИТАР-ТАСС.

Ожидается, что аппарат начнет падать во вторник в 01:46 мск плюс-минус четыре часа и войдет в атмосферу в точке с координатами 44,7 градуса северной широты и 129 градусов восточной долготы.

"Метеор-1", масса которого составляет 1,4 тонны, был первым полностью работоспособным метеоспутником СССР и девятым метеоспутником, запущенным с космодрома Плесецк.

26 марта 1969 года ракета-носитель Р-7 вывела аппарат на околополярную орбиту. При помощи двух камер и одного инфракрасного радиометра спутник собирал и передавал данные об изменении погоды на планете в принимающие центры в Москву, Новосибирск и Владивосток, откуда они затем поступали для анализа и составления прогнозов в московский Гидрометцентр, а также в зарубежные метеорологические центры. Две солнечные панели спутника были способны самостоятельно ориентироваться на Солнце, обеспечивая постоянное энергоснабжение.