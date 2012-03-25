Ракета-носитель "Протон-М", запущенная в воскресенье с космодрома Байконур, успешно вывела разгонный блок "Бриз-М" и американский телекоммуникационный спутник Intelsat 22 на суборбитальную траекторию полета.

"Зафиксировано отделение третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М" от разгонного блока и космического аппарата. Дальнейшее выведение спутника на целевую орбиту будет проводиться за счет пяти включений маршевого двигателя "Бриз-М", — сообщили в пресс-службе Космического центра им. Хруничева, передает Интерфакс.

Общее время выведения спутника на целевую орбиту от времени старта ракеты до отделения аппарата от разгонного блока (26 марта в 07:40) займет 15 часов 30 минут.

"АН" писали, что ракета-носитель "Протон-М" стартовала в 16:10 по московскому времени.

Напомним, что запуск космического аппарата Intelsat 22 стал вторым пуском ракеты "Протон" в 2012 году и 374-м стартом в ее летной истории. Это также третий российский космический пуск в этом году.

Intelsat 22 — телекоммуникационный спутник, созданный компанией Boeing для глобального оператора Intelsat. Конструкция аппарата оптимизирована для передачи видеоданных, голосовых сообщений. На новом спутнике установлены транспондеры для коммерческого использования, а также дополнительная полезная нагрузка ультравысоких частот для Вооруженных сил Австралии.