В США сегодня начинаются продажи третьей версии iPad (ВИДЕО)

В США сегодня стартуют продажи новинки от компании Apple — третьей версии планшетного компьютера The New iPad. В первый день на полки магазинов поступит не менее миллиона планшетников.

С вечера у многих фирменных магазинов Apple покупатели выстроились в длинные очереди. Некоторые из них обещают остаться ночевать, чтобы ранним утром первыми войти в магазин.

Магазины Apple готовы к наплыву клиентов: у входа установлены пластиковые заграждения, чтобы упорядочить очередь и избежать давки в момент открытия дверей. Консультанты выйдут на работу усиленным составом. По решению руководства Apple, магазины во всех десяти странах, включая США, Великобританию, Австралию откроются на два часа раньше обычного — в 08:00 утра, передает Вести.ру.

Новый iPad от предыдущих моделей отличает высокое разрешение экрана, которое составляет 2048х1536 или 3,1 миллиона пикселей. Американские СМИ отмечают превосходное качество изображения.