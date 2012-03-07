Не хакеры из Anonymous ударили по Facebook сегодня

Anonymous не причастен к сбоям в среду в работе крупнейшей в мире социальной сети Facebook, произошедшим в среду, несмотря на появившиеся в Twitter сообщения о его атаке, заявили представители хакеров в своем блоге.

Перебои с работой социальной сети Facebook начались около 10.00 мск среды и продлились примерно два часа. Ряд пользователей при попытке зайти на ресурс получали сообщение о его недоступности. Проблемы затронули не только Россию, но и страны Европы и СНГ.

"#OpFacebook является очередной фальшивкой. #Anonymous не убивали мессенджер. Прекратите говорить глупости", - говорится в блоге @Anonops на сервисе Twitter, принадлежащем Anonymous.

Пользователи сервиса Twitter, используя хэштег (специальную метку) #OpFacebook, сообщали о том, что недоступность Facebook может быть связаны с атакой со стороны хакеров Anonymous.

Ранее в интернете неоднократно появлялись сообщения о том, что Anonymous планируют вывести из строя Facebook. Впрочем, каждый раз хакеры из этого движения опровергали подобные заявления.

По словам представителей Facebook, недоступность крупнейшей в мире социальной сети была вызвана техническими проблемами. Однако, с чем именно были связаны проблемы, представители Facebook не сообщают.

"Сегодня мы столкнулись с техническими трудностями, которые сделали ресурс недоступным для части пользователей в Европе. Данная проблема была решена, и теперь у всех пользователей должен быть доступ к Facebook. Мы извиняемся за предоставленные неудобства", - заявили РИА Новости представители пресс-службы Facebook.

Социальная сеть Facebook является крупнейшей в мире, ее аудитория превышает 845 миллионов пользователей.